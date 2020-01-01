Токеноміка SadCat (SAD) Дізнайтеся ключову інформацію про SadCat (SAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SadCat (SAD) SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Офіційний вебсайт: https://sadcat.me/ Купити SAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SadCat (SAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SadCat (SAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,93K $ 29,93K $ 29,93K Загальна пропозиція: $ 99,35M $ 99,35M $ 99,35M Циркуляційна пропозиція: $ 93,11M $ 93,11M $ 93,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,94K $ 31,94K $ 31,94K Історичний максимум: $ 0,01859897 $ 0,01859897 $ 0,01859897 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032148 $ 0,00032148 $ 0,00032148 Дізнайтеся більше про ціну SadCat (SAD)

Токеноміка SadCat (SAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SadCat (SAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAD, досліджуйте ціну токена SAD в реальному часі!

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