Ціна SadCat (SAD)
Поточна ціна SadCat (SAD) сьогодні становить 0.00106746 USD з ринковою капіталізацією $ 99.08K USD. Ціна SAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SadCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.53K USD
- зміна ціни SadCat протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 93.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SadCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SadCat до USD становила $ -0.0005279472.
За останні 60 днів зміна ціни SadCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SadCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.85%
|30 днів
|$ -0.0005279472
|-49.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SadCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-6.85%
-8.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.
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