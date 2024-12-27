Сьогоднішня ціна SadCat (SAD)

Поточна ціна SadCat (SAD) сьогодні становить 0.00106746 USD з ринковою капіталізацією $ 99.08K USD. Ціна SAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SadCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.53K USD

- зміна ціни SadCat протягом дня — -6.85%

- циркуляційна пропозиція – 93.11M USD

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