Ціна SADANT (SADANT)
Поточна ціна SADANT (SADANT) сьогодні становить 0.00187032 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна SADANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SADANT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD
- зміна ціни SADANT протягом дня — -2.28%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SADANT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SADANT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SADANT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SADANT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SADANT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.19%
-2.28%
-6.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you’re a seasoned crypto collector or just starting your journey, here’s how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there’s just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn’t just allowed—it’s encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let’s march forward!
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