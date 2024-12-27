Сьогоднішня ціна SADANT (SADANT)

Поточна ціна SADANT (SADANT) сьогодні становить 0.00187032 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна SADANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SADANT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.30K USD

- зміна ціни SADANT протягом дня — -2.28%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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