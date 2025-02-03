Сьогоднішня ціна sad trombone (WOMPWOMP)

Поточна ціна sad trombone (WOMPWOMP) сьогодні становить 0.00000944 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOMPWOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sad trombone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16 USD

- зміна ціни sad trombone протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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