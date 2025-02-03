Ціна sad trombone (WOMPWOMP)
Поточна ціна sad trombone (WOMPWOMP) сьогодні становить 0.00000944 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOMPWOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sad trombone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16 USD
- зміна ціни sad trombone протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sad trombone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sad trombone до USD становила $ -0.0000005018.
За останні 60 днів зміна ціни sad trombone до USD становила $ -0.0000030699.
За останні 90 днів зміна ціни sad trombone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000005018
|-5.31%
|60 днів
|$ -0.0000030699
|-32.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sad trombone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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