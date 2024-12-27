Ціна SAD MEOW (SADMEOW)
Поточна ціна SAD MEOW (SADMEOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.31K USD. Ціна SADMEOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAD MEOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 883.01 USD
- зміна ціни SAD MEOW протягом дня — -7.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAD MEOW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAD MEOW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SAD MEOW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SAD MEOW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.18%
|30 днів
|$ 0
|-52.26%
|60 днів
|$ 0
|-70.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SAD MEOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-7.18%
-26.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.
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