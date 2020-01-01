Токеноміка SAD HAMSTER (HAMMY) Дізнайтеся ключову інформацію про SAD HAMSTER (HAMMY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни SAD HAMSTER (HAMMY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SAD HAMSTER (HAMMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Загальна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Циркуляційна пропозиція: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,92M $ 1,92M $ 1,92M Історичний максимум: $ 0,077248 $ 0,077248 $ 0,077248 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00192242 $ 0,00192242 $ 0,00192242 Дізнайтеся більше про ціну SAD HAMSTER (HAMMY)

Токеноміка SAD HAMSTER (HAMMY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SAD HAMSTER (HAMMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HAMMY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HAMMY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HAMMY, досліджуйте ціну токена HAMMY в реальному часі!

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