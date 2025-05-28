Сьогоднішня ціна SAD HAMSTER (HAMMY)

Поточна ціна SAD HAMSTER (HAMMY) сьогодні становить 0,00112703 USD з ринковою капіталізацією $ 1,13M USD. Ціна HAMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SAD HAMSTER:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SAD HAMSTER протягом дня — -1,43%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

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