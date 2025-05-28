Ціна SAD HAMSTER (HAMMY)
Поточна ціна SAD HAMSTER (HAMMY) сьогодні становить 0,00112703 USD з ринковою капіталізацією $ 1,13M USD. Ціна HAMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SAD HAMSTER:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SAD HAMSTER протягом дня — -1,43%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SAD HAMSTER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SAD HAMSTER до USD становила $ -0,0001846803.
За останні 60 днів зміна ціни SAD HAMSTER до USD становила $ -0,0000845439.
За останні 90 днів зміна ціни SAD HAMSTER до USD становила $ -0,0002202731123817682.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,43%
|30 днів
|$ -0,0001846803
|-16,38%
|60 днів
|$ -0,0000845439
|-7,50%
|90 днів
|$ -0,0002202731123817682
|-16,34%
Останній аналіз цін SAD HAMSTER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,34%
-1,43%
-0,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them.
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