Ціна Sad Ape (SAPE)
Поточна ціна Sad Ape (SAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sad Ape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.60 USD
- зміна ціни Sad Ape протягом дня — -9.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SAPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SAPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sad Ape до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sad Ape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sad Ape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sad Ape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.09%
|30 днів
|$ 0
|+23.56%
|60 днів
|$ 0
|+5.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sad Ape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
-9.09%
+32.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SAPE до AUD
A$--
|1 SAPE до GBP
￡--
|1 SAPE до EUR
€--
|1 SAPE до USD
$--
|1 SAPE до MYR
RM--
|1 SAPE до TRY
₺--
|1 SAPE до JPY
¥--
|1 SAPE до RUB
₽--
|1 SAPE до INR
₹--
|1 SAPE до IDR
Rp--
|1 SAPE до PHP
₱--
|1 SAPE до EGP
￡E.--
|1 SAPE до BRL
R$--
|1 SAPE до CAD
C$--
|1 SAPE до BDT
৳--
|1 SAPE до NGN
₦--
|1 SAPE до UAH
₴--
|1 SAPE до VES
Bs--
|1 SAPE до PKR
Rs--
|1 SAPE до KZT
₸--
|1 SAPE до THB
฿--
|1 SAPE до TWD
NT$--
|1 SAPE до CHF
Fr--
|1 SAPE до HKD
HK$--
|1 SAPE до MAD
.د.م--