Сьогоднішня ціна SACRA (SACRA)

Поточна ціна SACRA (SACRA) сьогодні становить 0.01760899 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SACRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SACRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.92K USD

- зміна ціни SACRA протягом дня — -16.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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