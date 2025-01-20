Ціна SACRA (SACRA)
Поточна ціна SACRA (SACRA) сьогодні становить 0.01760899 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SACRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SACRA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.92K USD
- зміна ціни SACRA протягом дня — -16.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SACRA до USD становила $ -0.00343459312809182.
За останні 30 днів зміна ціни SACRA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SACRA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SACRA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00343459312809182
|-16.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SACRA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-16.32%
-15.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA
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