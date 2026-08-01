Сьогоднішня ціна SachiCoin

Поточна ціна SachiCoin (SACHI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SACHI до USD становить $ 0 за SACHI.

SachiCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 618, з циркуляційною пропозицією у 963,29M SACHI. Протягом останніх 24 годин SACHI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00993498, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SACHI змінився на -0,86% за останню годину та на -10,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SachiCoin (SACHI)

Ринкова капіталізація $ 65,62K$ 65,62K $ 65,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,62K$ 65,62K $ 65,62K Циркуляційне постачання 963,29M 963,29M 963,29M Загальна пропозиція 963 294 875,911827 963 294 875,911827 963 294 875,911827

Поточна ринкова капіталізація SachiCoin — $ 65,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SACHI — 963,29M, зі загальною пропозицією 963294875.911827. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,62K.