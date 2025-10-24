Інформація щодо ціни Sacabam (SCB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,08%

Актуальна ціна Sacabam (SCB) становить --. За останні 24 години SCB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCB змінився на +0,01% за останню годину, +0,56% за 24 години та на -1,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sacabam (SCB)

Ринкова капіталізація $ 97,63K$ 97,63K $ 97,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,86K$ 114,86K $ 114,86K Циркуляційне постачання 39,95T 39,95T 39,95T Загальна пропозиція 47 000 000 000 000,0 47 000 000 000 000,0 47 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sacabam — $ 97,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCB — 39,95T, зі загальною пропозицією 47000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,86K.