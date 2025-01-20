Ціна Sac Daddy (SAC)
Поточна ціна Sac Daddy (SAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sac Daddy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.76 USD
- зміна ціни Sac Daddy протягом дня — -4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sac Daddy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sac Daddy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sac Daddy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sac Daddy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.01%
|30 днів
|$ 0
|-42.58%
|60 днів
|$ 0
|-26.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sac Daddy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-4.01%
+8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sac Daddy was launched to celebrate the one and only Richard Heart, the man with the biggest cojones in the entire crypto world. HISTORY Every HEX and PLS holder can testi-fy that Richard Heart knows how to keep an eye on the ball. RH is nuttiest baller in the industry that just keeps winning despite all odds, that’s why he’s the Sac Daddy. OUR MISSION To honor Richards ballsy ideas, we’ve launched Sac Daddy, the most test-tacular token on Pulsechain!
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