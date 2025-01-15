Сьогоднішня ціна SaaSGo (SAAS)

Поточна ціна SaaSGo (SAAS) сьогодні становить 0.058615 USD з ринковою капіталізацією $ 46.86M USD. Ціна SAAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SaaSGo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.78K USD

- зміна ціни SaaSGo протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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