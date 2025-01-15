Ціна SaaSGo (SAAS)
Поточна ціна SaaSGo (SAAS) сьогодні становить 0.058615 USD з ринковою капіталізацією $ 46.86M USD. Ціна SAAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SaaSGo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.78K USD
- зміна ціни SaaSGo протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SaaSGo до USD становила $ +0.00038646.
За останні 30 днів зміна ціни SaaSGo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SaaSGo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SaaSGo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00038646
|+0.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SaaSGo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+0.66%
+5.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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