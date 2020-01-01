Токеноміка Saakuru (SKR) Дізнайтеся ключову інформацію про Saakuru (SKR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Saakuru (SKR) Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth. Офіційний вебсайт: https://saakuru.com/ Whitepaper: https://source.saakuru.com/saakuru-source Купити SKR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Saakuru (SKR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Saakuru (SKR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 794,94K $ 794,94K $ 794,94K Загальна пропозиція: $ 998,68M $ 998,68M $ 998,68M Циркуляційна пропозиція: $ 702,34M $ 702,34M $ 702,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Історичний максимум: $ 0,076016 $ 0,076016 $ 0,076016 Історичний мінімум: $ 0,0010378 $ 0,0010378 $ 0,0010378 Поточна ціна: $ 0,00113183 $ 0,00113183 $ 0,00113183 Дізнайтеся більше про ціну Saakuru (SKR)

Токеноміка Saakuru (SKR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Saakuru (SKR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKR, досліджуйте ціну токена SKR в реальному часі!

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