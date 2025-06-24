Сьогоднішня ціна Saakuru (SKR)

Поточна ціна Saakuru (SKR) сьогодні становить 0,0011503 USD з ринковою капіталізацією $ 807,91K USD. Ціна SKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Saakuru:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Saakuru протягом дня — +0,46%

- циркуляційна пропозиція – 702,34M USD

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