Сьогоднішня ціна Saad Boi (SAAD)

Поточна ціна Saad Boi (SAAD) сьогодні становить 0.00141996 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна SAAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Saad Boi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23K USD

- зміна ціни Saad Boi протягом дня — -21.57%

- циркуляційна пропозиція – 857.82M USD

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