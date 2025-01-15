Ціна Saad Boi (SAAD)
Поточна ціна Saad Boi (SAAD) сьогодні становить 0.00141996 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна SAAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Saad Boi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23K USD
- зміна ціни Saad Boi протягом дня — -21.57%
- циркуляційна пропозиція – 857.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Saad Boi до USD становила $ -0.000390572775665845.
За останні 30 днів зміна ціни Saad Boi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Saad Boi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Saad Boi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000390572775665845
|-21.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Saad Boi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
-21.57%
-68.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.
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