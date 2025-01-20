Ціна S4FE (S4F)
Поточна ціна S4FE (S4F) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна S4F до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності S4FE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.90 USD
- зміна ціни S4FE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни S4FE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни S4FE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни S4FE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни S4FE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.99%
|60 днів
|$ 0
|-4.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін S4FE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
S4FE is a freely accessible, blockchain based search engine dedicated to the protection of property. It provides a global network for the registration of items and the recovery of lost or stolen property.
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