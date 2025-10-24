Інформація щодо ціни S3NSE AI (S3NSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00103489 $ 0,00103489 $ 0,00103489 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00103489$ 0,00103489 $ 0,00103489 Рекордний максимум $ 0,0072469$ 0,0072469 $ 0,0072469 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +2,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,05%

Актуальна ціна S3NSE AI (S3NSE) становить $0,00102301. За останні 24 години S3NSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00103489, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум S3NSE становить $ 0,0072469, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то S3NSE змінився на -0,92% за останню годину, +2,85% за 24 години та на -21,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо S3NSE AI (S3NSE)

Ринкова капіталізація $ 21,50K$ 21,50K $ 21,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,50K$ 21,50K $ 21,50K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація S3NSE AI — $ 21,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція S3NSE — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,50K.