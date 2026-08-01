Сьогоднішня ціна RZTO

Поточна ціна RZTO (RZTO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RZTO до USD становить $ 0 за RZTO.

RZTO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 219,951, з циркуляційною пропозицією у 10.00B RZTO. Протягом останніх 24 годин RZTO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0093851, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RZTO змінився на -0.30% за останню годину та на -25.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RZTO (RZTO)

Ринкова капіталізація $ 219.95K$ 219.95K $ 219.95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 219.95K$ 219.95K $ 219.95K Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація RZTO — $ 219.95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RZTO — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 219.95K.