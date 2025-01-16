Ціна Ryze (RYZE)
Поточна ціна Ryze (RYZE) сьогодні становить 0.02661275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RYZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ryze:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.82 USD
- зміна ціни Ryze протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ryze до USD становила $ +0.00102569.
За останні 30 днів зміна ціни Ryze до USD становила $ -0.0064424384.
За останні 60 днів зміна ціни Ryze до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ryze до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00102569
|+4.01%
|30 днів
|$ -0.0064424384
|-24.20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ryze: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+4.01%
-1.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.
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