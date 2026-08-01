Сьогоднішня ціна Ryotaro

Поточна ціна Ryotaro (TARO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TARO до USD становить $ 0 за TARO.

Ryotaro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37.685, з циркуляційною пропозицією у 999,94M TARO. Протягом останніх 24 годин TARO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00143188, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TARO змінився на -%0,86 за останню годину та на -%44,55 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ryotaro (TARO)

Ринкова капіталізація $ 37,69K$ 37,69K $ 37,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,69K$ 37,69K $ 37,69K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999.935.637,3831049 999.935.637,3831049 999.935.637,3831049

Поточна ринкова капіталізація Ryotaro — $ 37,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TARO — 999,94M, зі загальною пропозицією 999935637.3831049. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,69K.