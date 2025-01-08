Ціна Ryoshi Research (RYOSHI)
Поточна ціна Ryoshi Research (RYOSHI) сьогодні становить 0.00277703 USD з ринковою капіталізацією $ 23.02K USD. Ціна RYOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ryoshi Research:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.98 USD
- зміна ціни Ryoshi Research протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 8.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ryoshi Research до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ryoshi Research до USD становила $ -0.0003060006.
За останні 60 днів зміна ціни Ryoshi Research до USD становила $ +0.0004711164.
За останні 90 днів зміна ціни Ryoshi Research до USD становила $ +0.0008405042742430943.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003060006
|-11.01%
|60 днів
|$ +0.0004711164
|+16.96%
|90 днів
|$ +0.0008405042742430943
|+43.40%
Останній аналіз цін Ryoshi Research: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ryoshi Research is a community led Layer 2 using $SHIB as the native gas token and is built with Polygon CDK ZK technology stack.
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