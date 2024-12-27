Ціна RYI Unity (RYIU)
Поточна ціна RYI Unity (RYIU) сьогодні становить 0.01638162 USD з ринковою капіталізацією $ 248.02K USD. Ціна RYIU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RYI Unity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD
- зміна ціни RYI Unity протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 15.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RYI Unity до USD становила $ +0.0001087.
За останні 30 днів зміна ціни RYI Unity до USD становила $ -0.0008910012.
За останні 60 днів зміна ціни RYI Unity до USD становила $ +0.0030195650.
За останні 90 днів зміна ціни RYI Unity до USD становила $ +0.00053580082304022.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001087
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0008910012
|-5.43%
|60 днів
|$ +0.0030195650
|+18.43%
|90 днів
|$ +0.00053580082304022
|+3.38%
Останній аналіз цін RYI Unity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+0.67%
-4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience
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