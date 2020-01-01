Токеноміка RXR Coin (RXR) Дізнайтеся ключову інформацію про RXR Coin (RXR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RXR Coin (RXR) “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXR tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Офіційний вебсайт: https://rxrlab.com Whitepaper: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Купити RXR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RXR Coin (RXR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RXR Coin (RXR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,33M $ 7,33M $ 7,33M Загальна пропозиція: $ 380,00M $ 380,00M $ 380,00M Циркуляційна пропозиція: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,63M $ 69,63M $ 69,63M Історичний максимум: $ 0,227335 $ 0,227335 $ 0,227335 Історичний мінімум: $ 0,182097 $ 0,182097 $ 0,182097 Поточна ціна: $ 0,183243 $ 0,183243 $ 0,183243 Дізнайтеся більше про ціну RXR Coin (RXR)

Токеноміка RXR Coin (RXR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RXR Coin (RXR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RXR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RXR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RXR, досліджуйте ціну токена RXR в реальному часі!

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