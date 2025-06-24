Сьогоднішня ціна RXR Coin (RXR)

Поточна ціна RXR Coin (RXR) сьогодні становить 0,213441 USD з ринковою капіталізацією $ 8,54M USD. Ціна RXR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RXR Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RXR Coin протягом дня — -1,95%

- циркуляційна пропозиція – 40,00M USD

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