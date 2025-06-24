Ціна RXR Coin (RXR)
Поточна ціна RXR Coin (RXR) сьогодні становить 0,213441 USD з ринковою капіталізацією $ 8,54M USD. Ціна RXR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RXR Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RXR Coin протягом дня — -1,95%
- циркуляційна пропозиція – 40,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RXR Coin до USD становила $ -0,0042646004327101.
За останні 30 днів зміна ціни RXR Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RXR Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RXR Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0042646004327101
|-1,95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RXR Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,61%
-1,95%
-3,84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXR tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company.
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