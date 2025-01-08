Ціна RXCGames (RXCG)
Поточна ціна RXCGames (RXCG) сьогодні становить 0.00258478 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RXCG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RXCGames:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD
- зміна ціни RXCGames протягом дня — -6.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RXCGames до USD становила $ -0.000171011258151799.
За останні 30 днів зміна ціни RXCGames до USD становила $ +0.0001222665.
За останні 60 днів зміна ціни RXCGames до USD становила $ +0.0006769523.
За останні 90 днів зміна ціни RXCGames до USD становила $ +0.0006394589833537363.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000171011258151799
|-6.20%
|30 днів
|$ +0.0001222665
|+4.73%
|60 днів
|$ +0.0006769523
|+26.19%
|90 днів
|$ +0.0006394589833537363
|+32.87%
Останній аналіз цін RXCGames: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-6.20%
+2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RXC Games is a gaming platform that is using RXC Games (RXCG) token built on Binance Smart Chain, native token of RXC Games platform. What started as a friendly bet on a games night, continued to be an idea and at the end turned out to be online casino up to date with the latest games including live games, with the number of over 5000 games. We are fully licensed with around 70 top providers including Playtech, Microgaming, Playson, Konami and others. Our team is currently made of CEO, two CFOs, CTO with additional 3 developers, and a CM.
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