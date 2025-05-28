Ціна RWT (RWT)
Поточна ціна RWT (RWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101,92K USD. Ціна RWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RWT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RWT протягом дня — +0,19%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RWT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RWT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RWT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,19%
|30 днів
|$ 0
|-0,91%
|60 днів
|$ 0
|+937,67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RWT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0,19%
+4,56%
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