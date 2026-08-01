Сьогоднішня ціна rwog

Поточна ціна rwog (RWOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 37,99% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RWOG до USD становить $ 0 за RWOG.

rwog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 682, з циркуляційною пропозицією у 1,00B RWOG. Протягом останніх 24 годин RWOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RWOG змінився на +15,36% за останню годину та на -12,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо rwog (RWOG)

Ринкова капіталізація $ 20,68K$ 20,68K $ 20,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,68K$ 20,68K $ 20,68K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація rwog — $ 20,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RWOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,68K.