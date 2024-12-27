Ціна RWAX (RWAX)
Поточна ціна RWAX (RWAX) сьогодні становить 0.264241 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна RWAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RWAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.14K USD
- зміна ціни RWAX протягом дня — +9.54%
- циркуляційна пропозиція – 16.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWAX до USD становила $ +0.02302276.
За останні 30 днів зміна ціни RWAX до USD становила $ -0.0997305780.
За останні 60 днів зміна ціни RWAX до USD становила $ +0.2708188569.
За останні 90 днів зміна ціни RWAX до USD становила $ +0.214604263796281124.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02302276
|+9.54%
|30 днів
|$ -0.0997305780
|-37.74%
|60 днів
|$ +0.2708188569
|+102.49%
|90 днів
|$ +0.214604263796281124
|+432.35%
Останній аналіз цін RWAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.75%
+9.54%
+9.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The RWAX Exchange is the leading RWA perp dex where you can go long/short any RWA asset with up to 50x leverage.
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