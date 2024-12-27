Сьогоднішня ціна RWAX (RWAX)

Поточна ціна RWAX (RWAX) сьогодні становить 0.264241 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна RWAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RWAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.14K USD

- зміна ціни RWAX протягом дня — +9.54%

- циркуляційна пропозиція – 16.36M USD

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