Інформація щодо ціни RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00301958$ 0,00301958 $ 0,00301958 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,40% Зміна ціни (1 дн.) +9,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,12%

Актуальна ціна RWAI by Virtuals (RWAI) становить --. За останні 24 години RWAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RWAI становить $ 0,00301958, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RWAI змінився на +5,40% за останню годину, +9,66% за 24 години та на +5,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RWAI by Virtuals (RWAI)

Ринкова капіталізація $ 74,64K$ 74,64K $ 74,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,72K$ 106,72K $ 106,72K Циркуляційне постачання 699,40M 699,40M 699,40M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RWAI by Virtuals — $ 74,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RWAI — 699,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,72K.