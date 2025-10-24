Актуальна ціна RWAI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RWAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RWAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна RWAI by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RWAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RWAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про RWAI

Інформація про ціну RWAI

Офіційний вебсайт RWAI

Токеноміка RWAI

Прогноз ціни RWAI

Ціна RWAI by Virtuals (RWAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RWAI до USD:

$0,00010672
$0,00010672$0,00010672
+9,60%1D
USD
Графік ціни RWAI by Virtuals (RWAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:13:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни RWAI by Virtuals (RWAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00301958
$ 0,00301958$ 0,00301958

$ 0
$ 0$ 0

+5,40%

+9,66%

+5,12%

+5,12%

Актуальна ціна RWAI by Virtuals (RWAI) становить --. За останні 24 години RWAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RWAI становить $ 0,00301958, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RWAI змінився на +5,40% за останню годину, +9,66% за 24 години та на +5,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RWAI by Virtuals (RWAI)

$ 74,64K
$ 74,64K$ 74,64K

--
----

$ 106,72K
$ 106,72K$ 106,72K

699,40M
699,40M 699,40M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RWAI by Virtuals — $ 74,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RWAI — 699,40M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,72K.

Історія ціни RWAI by Virtuals (RWAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RWAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RWAI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RWAI by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+9,66%
30 днів$ 0-33,69%
60 днів$ 0-58,44%
90 днів$ 0--

Що таке RWAI by Virtuals (RWAI)

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни RWAI by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме RWAI by Virtuals (RWAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів RWAI by Virtuals (RWAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо RWAI by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни RWAI by Virtuals вже зараз!

RWAI до місцевих валют

Токеноміка RWAI by Virtuals (RWAI)

Розуміння токеноміки RWAI by Virtuals (RWAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RWAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про RWAI by Virtuals (RWAI)

Скільки сьогодні коштує RWAI by Virtuals (RWAI)?
Актуальна ціна RWAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RWAI до USD?
Поточна ціна RWAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація RWAI by Virtuals?
Ринкова капіталізація RWAI — $ 74,64K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RWAI?
Циркуляційна пропозиція RWAI — 699,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RWAI?
RWAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00301958 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RWAI?
Історична мінімальна ціна RWAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RWAI?
Актуальний обсяг торгівлі RWAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RWAI цього року?
RWAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RWAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:13:20 (UTC+8)

