Сьогоднішня ціна RWA NOVA (NOVA)

Поточна ціна RWA NOVA (NOVA) сьогодні становить 0.01615065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RWA NOVA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.66K USD

- зміна ціни RWA NOVA протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NOVA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOVA.