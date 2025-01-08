Ціна RWA NOVA (NOVA)
Поточна ціна RWA NOVA (NOVA) сьогодні становить 0.01615065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RWA NOVA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.66K USD
- зміна ціни RWA NOVA протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWA NOVA до USD становила $ -0.00025688899806959.
За останні 30 днів зміна ціни RWA NOVA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RWA NOVA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RWA NOVA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025688899806959
|-1.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RWA NOVA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.56%
-8.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RWA NOVA is a blockchain-based platform designed to tokenize real-world assets (RWAs), such as real estate, art, and stocks, enabling fractional ownership and secure transactions. By leveraging the BNB Smart Chain, RWA NOVA facilitates transparent and immutable trading of traditionally illiquid assets. The platform currently operates in Thailand and Laos, where it transforms business ownership into digital tokens. These tokens grant investors fractional ownership of asset-backed ventures. The first funding round successfully raised $300,000, demonstrating the platform’s utility and market demand. The second funding round has already surpassed $20,000, showcasing continued investor interest and adoption.
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