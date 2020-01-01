Токеноміка RWA Index (MVRWA) Дізнайтеся ключову інформацію про RWA Index (MVRWA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RWA Index (MVRWA) An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Купити MVRWA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RWA Index (MVRWA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RWA Index (MVRWA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,28K $ 64,28K $ 64,28K Загальна пропозиція: $ 72,09K $ 72,09K $ 72,09K Циркуляційна пропозиція: $ 72,09K $ 72,09K $ 72,09K FDV (повністю розведена вартість): $ 64,28K $ 64,28K $ 64,28K Історичний максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Історичний мінімум: $ 0,655191 $ 0,655191 $ 0,655191 Поточна ціна: $ 0,891566 $ 0,891566 $ 0,891566 Дізнайтеся більше про ціну RWA Index (MVRWA)

Токеноміка RWA Index (MVRWA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RWA Index (MVRWA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MVRWA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MVRWA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MVRWA, досліджуйте ціну токена MVRWA в реальному часі!

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