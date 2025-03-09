Сьогоднішня ціна RWA Index (MVRWA)

Поточна ціна RWA Index (MVRWA) сьогодні становить 0.936549 USD з ринковою капіталізацією $ 84.42K USD. Ціна MVRWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RWA Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.01 USD

- зміна ціни RWA Index протягом дня — +2.53%

- циркуляційна пропозиція – 90.14K USD

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