Ціна RWA Index (MVRWA)
Поточна ціна RWA Index (MVRWA) сьогодні становить 0.936549 USD з ринковою капіталізацією $ 84.42K USD. Ціна MVRWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RWA Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.01 USD
- зміна ціни RWA Index протягом дня — +2.53%
- циркуляційна пропозиція – 90.14K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWA Index до USD становила $ +0.02314827.
За останні 30 днів зміна ціни RWA Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RWA Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RWA Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02314827
|+2.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RWA Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
+2.53%
-4.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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