Сьогоднішня ціна RWA Finance (RWAS)

Поточна ціна RWA Finance (RWAS) сьогодні становить 0.03625208 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RWAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RWA Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.05 USD

- зміна ціни RWA Finance протягом дня — -0.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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