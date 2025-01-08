Ціна RWA Finance (RWAS)
Поточна ціна RWA Finance (RWAS) сьогодні становить 0.03625208 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RWAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RWA Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.05 USD
- зміна ціни RWA Finance протягом дня — -0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RWA Finance до USD становила $ -0.00016643558450665.
За останні 30 днів зміна ціни RWA Finance до USD становила $ -0.0016365530.
За останні 60 днів зміна ціни RWA Finance до USD становила $ +0.0359052926.
За останні 90 днів зміна ціни RWA Finance до USD становила $ +0.010875486916542732.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016643558450665
|-0.45%
|30 днів
|$ -0.0016365530
|-4.51%
|60 днів
|$ +0.0359052926
|+99.04%
|90 днів
|$ +0.010875486916542732
|+42.86%
Останній аналіз цін RWA Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.45%
+147.04%
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