Сьогоднішня ціна RuufCoin (RUUF)

Поточна ціна RuufCoin (RUUF) сьогодні становить 0.0200624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUUF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RuufCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.90K USD

- зміна ціни RuufCoin протягом дня — +0.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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