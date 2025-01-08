Ціна RuufCoin (RUUF)
Поточна ціна RuufCoin (RUUF) сьогодні становить 0.0200624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUUF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RuufCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.90K USD
- зміна ціни RuufCoin протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RuufCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RuufCoin до USD становила $ -0.0016869067.
За останні 60 днів зміна ціни RuufCoin до USD становила $ +0.0029691730.
За останні 90 днів зміна ціни RuufCoin до USD становила $ +0.004087337735615557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ -0.0016869067
|-8.40%
|60 днів
|$ +0.0029691730
|+14.80%
|90 днів
|$ +0.004087337735615557
|+25.59%
Останній аналіз цін RuufCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.45%
+2.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RuufCoin is the native token for RuufPay, the first self-custody wallet designed for users to pay rent in crypto directly from their wallet. Users can easily buy, sell, earn rewards and swap thousands of tokens on the Ethereum, Polygon and Bitcoin Networks. RuufCoin holders can earn and apply rewards towards rental payments, swap them, or send them to other wallets.
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