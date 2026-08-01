Сьогоднішня ціна Russian Oil Asset Reserve

Поточна ціна Russian Oil Asset Reserve (ROAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROAR до USD становить $ 0 за ROAR.

Russian Oil Asset Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13.161,82, з циркуляційною пропозицією у 999,94M ROAR. Протягом останніх 24 годин ROAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00260133, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROAR змінився на -- за останню годину та на -%3,76 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Russian Oil Asset Reserve (ROAR)

Ринкова капіталізація $ 13,16K$ 13,16K $ 13,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,16K$ 13,16K $ 13,16K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999.942.018,595274 999.942.018,595274 999.942.018,595274

Поточна ринкова капіталізація Russian Oil Asset Reserve — $ 13,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROAR — 999,94M, зі загальною пропозицією 999942018.595274. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,16K.