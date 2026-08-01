Сьогоднішня ціна Russian Oil Asset Fund

Поточна ціна Russian Oil Asset Fund (ROAF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROAF до USD становить $ 0 за ROAF.

Russian Oil Asset Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 311,15, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M ROAF. Протягом останніх 24 годин ROAF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01558778, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROAF змінився на -- за останню годину та на -3,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Russian Oil Asset Fund (ROAF)

Ринкова капіталізація $ 13,31K$ 13,31K $ 13,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,31K$ 13,31K $ 13,31K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 869,0 999 999 869,0 999 999 869,0

Поточна ринкова капіталізація Russian Oil Asset Fund — $ 13,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROAF — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999869.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,31K.