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Поточна ціна Russell 2000 xStock сьогодні становить 300,75 USD. Ринкова капіталізація IWMX становить 617 018 USD. Відстежуйте оновлення цін IWMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Russell 2000 xStock сьогодні становить 300,75 USD. Ринкова капіталізація IWMX становить 617 018 USD. Відстежуйте оновлення цін IWMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Russell 2000 xStock (IWMX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IWMX до USD:

$300,75
$300,75$300,75
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Russell 2000 xStock (IWMX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:29:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Russell 2000 xStock

Поточна ціна Russell 2000 xStock (IWMX) сьогодні становить $ 300,75, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IWMX до USD становить $ 300,75 за IWMX.

Russell 2000 xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 617 018, з циркуляційною пропозицією у 2,05K IWMX. Протягом останніх 24 годин IWMX торгувався між $ 300,52 (мінімум) та $ 300,8 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 799,42, тоді як історичний мінімум — $ 89,07.

У короткостроковій динаміці IWMX змінився на -- за останню годину та на +1,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 245,46.

Ринкова інформація щодо Russell 2000 xStock (IWMX)

$ 617,02K
$ 617,02K$ 617,02K

$ 245,46
$ 245,46$ 245,46

$ 103,11M
$ 103,11M$ 103,11M

2,05K
2,05K 2,05K

342 857,0314825203
342 857,0314825203 342 857,0314825203

Поточна ринкова капіталізація Russell 2000 xStock — $ 617,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 245,46. Циркуляційна пропозиція IWMX — 2,05K, зі загальною пропозицією 342857.0314825203. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,11M.

Історія ціни Russell 2000 xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 300,52
$ 300,52$ 300,52
Мін. за 24 год
$ 300,8
$ 300,8$ 300,8
Макс. за 24 год

$ 300,52
$ 300,52$ 300,52

$ 300,8
$ 300,8$ 300,8

$ 799,42
$ 799,42$ 799,42

$ 89,07
$ 89,07$ 89,07

--

0,00%

+1,81%

+1,81%

Історія ціни Russell 2000 xStock (IWMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Russell 2000 xStock до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Russell 2000 xStock до USD становила $ -187,7661046500.
За останні 60 днів зміна ціни Russell 2000 xStock до USD становила $ +8,5540818750.
За останні 90 днів зміна ціни Russell 2000 xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ -187,7661046500-62,43%
60 днів$ +8,5540818750+2,84%
90 днів----

Прогноз ціни Russell 2000 xStock

Прогноз ціни Russell 2000 xStock (IWMX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IWMX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Russell 2000 xStock (IWMX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Russell 2000 xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Russell 2000 xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IWMX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Russell 2000 xStock.

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Ресурс Russell 2000 xStock (IWMX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Russell 2000 xStock

Яка зараз ціна Russell 2000 xStock?

Торгуючи за ₴13255.9487936638800000, Russell 2000 xStock продемонстрував зміну ціни на рівні 0.0% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку IWMX?

Поставки грають важливу роль: з обігу 2051.617095690837 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Russell 2000 xStock?

Його ринкова капіталізація становить ₴27195873.69166716512000, що займає #3358 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

IWMX зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴13245.8112434642368000 і ₴13258.152608924672000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Russell 2000 xStock вписується у категорію Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)?

Як токен Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs),BackedFi xStocks Ecosystem,Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs), IWMX конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Russell 2000 xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:29:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Russell 2000 xStock (IWMX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Russell 2000 xStock

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-29,04%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0,002187
$0,002187$0,002187

+68,23%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00600
$0,00600$0,00600

+33,33%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0124
$0,0124$0,0124

+18,09%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003196
$0,0003196$0,0003196

+20,60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8340
$2,8340$2,8340

+17,10%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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