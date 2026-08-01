Сьогоднішня ціна Russell 2000 xStock

Поточна ціна Russell 2000 xStock (IWMX) сьогодні становить $ 300,75, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IWMX до USD становить $ 300,75 за IWMX.

Russell 2000 xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 617 018, з циркуляційною пропозицією у 2,05K IWMX. Протягом останніх 24 годин IWMX торгувався між $ 300,52 (мінімум) та $ 300,8 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 799,42, тоді як історичний мінімум — $ 89,07.

У короткостроковій динаміці IWMX змінився на -- за останню годину та на +1,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 245,46.

Ринкова інформація щодо Russell 2000 xStock (IWMX)

Ринкова капіталізація $ 617,02K$ 617,02K $ 617,02K Обсяг (за 24 год) $ 245,46$ 245,46 $ 245,46 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 103,11M$ 103,11M $ 103,11M Циркуляційне постачання 2,05K 2,05K 2,05K Загальна пропозиція 342 857,0314825203 342 857,0314825203 342 857,0314825203

Поточна ринкова капіталізація Russell 2000 xStock — $ 617,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 245,46. Циркуляційна пропозиція IWMX — 2,05K, зі загальною пропозицією 342857.0314825203. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 103,11M.