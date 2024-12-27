Ціна RUSSELL (RUSSELL)
Поточна ціна RUSSELL (RUSSELL) сьогодні становить 0.00263685 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна RUSSELL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUSSELL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 156.08K USD
- зміна ціни RUSSELL протягом дня — -13.71%
- циркуляційна пропозиція – 970.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUSSELL до USD становила $ -0.000419299728790761.
За останні 30 днів зміна ціни RUSSELL до USD становила $ -0.0017108549.
За останні 60 днів зміна ціни RUSSELL до USD становила $ +0.0006484109.
За останні 90 днів зміна ціни RUSSELL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000419299728790761
|-13.71%
|30 днів
|$ -0.0017108549
|-64.88%
|60 днів
|$ +0.0006484109
|+24.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUSSELL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.14%
-13.71%
-10.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof!
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