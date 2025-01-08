Ціна Ruski Inu (RUSKI)
Поточна ціна Ruski Inu (RUSKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUSKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ruski Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.97 USD
- зміна ціни Ruski Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ruski Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ruski Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ruski Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ruski Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.06%
|60 днів
|$ 0
|+8.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ruski Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ruski Inu is a social memecoin for Durov's childhood dog on TON.
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