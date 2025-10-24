Інформація щодо ціни Rusk Token (RUSK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,31%

Актуальна ціна Rusk Token (RUSK) становить --. За останні 24 години RUSK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUSK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUSK змінився на +0,01% за останню годину, +0,37% за 24 години та на -23,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Rusk Token (RUSK)

Ринкова капіталізація $ 518,25K$ 518,25K $ 518,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 518,25K$ 518,25K $ 518,25K Циркуляційне постачання 938,45M 938,45M 938,45M Загальна пропозиція 938 448 482,3651226 938 448 482,3651226 938 448 482,3651226

Поточна ринкова капіталізація Rusk Token — $ 518,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUSK — 938,45M, зі загальною пропозицією 938448482.3651226. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 518,25K.