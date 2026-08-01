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Поточна ціна RUSH GAME сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RUSH становить 13 266,08 USD. Відстежуйте оновлення цін RUSH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна RUSH GAME сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація RUSH становить 13 266,08 USD. Відстежуйте оновлення цін RUSH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна RUSH GAME (RUSH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RUSH до USD:

$0,000000132661
$0,000000132661$0,000000132661
-0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни RUSH GAME (RUSH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:29:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна RUSH GAME

Поточна ціна RUSH GAME (RUSH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUSH до USD становить $ 0 за RUSH.

RUSH GAME наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 266,08, з циркуляційною пропозицією у 100,00B RUSH. Протягом останніх 24 годин RUSH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUSH змінився на -- за останню годину та на +1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RUSH GAME (RUSH)

$ 13,27K
$ 13,27K$ 13,27K

--
----

$ 13,27K
$ 13,27K$ 13,27K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RUSH GAME — $ 13,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUSH — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,27K.

Історія ціни RUSH GAME у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1,45%

+1,45%

Історія ціни RUSH GAME (RUSH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUSH GAME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RUSH GAME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RUSH GAME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUSH GAME до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+3,23%
60 днів$ 0+3,29%
90 днів----

Прогноз ціни RUSH GAME

Прогноз ціни RUSH GAME (RUSH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RUSH у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни RUSH GAME (RUSH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна RUSH GAME потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне RUSH GAME у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RUSH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни RUSH GAME.

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Про RUSH GAME

Яка зараз ціна торгівлі RUSH GAME?

Поточна ціна торгівлі RUSH GAME становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі RUSH?

RUSH зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники RUSH GAME сьогодні?

За останні 24 години RUSH GAME зазнав зміни ціни на --%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується RUSH GAME сьогодні?

Протягом останнього дня RUSH GAME коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про RUSH GAME

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:29:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RUSH GAME (RUSH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+37,77%

TOFU Story

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TOFU

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$0,0003075$0,0003075

+16,03%

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AET

$0,0112
$0,0112$0,0112

+6,66%

ZKcandy

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ZAY

$2,9698
$2,9698$2,9698

+22,71%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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