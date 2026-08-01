Сьогоднішня ціна RUSH GAME

Поточна ціна RUSH GAME (RUSH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUSH до USD становить $ 0 за RUSH.

RUSH GAME наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 266,08, з циркуляційною пропозицією у 100,00B RUSH. Протягом останніх 24 годин RUSH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUSH змінився на -- за останню годину та на +1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RUSH GAME (RUSH)

Ринкова капіталізація $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,27K$ 13,27K $ 13,27K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RUSH GAME — $ 13,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUSH — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,27K.