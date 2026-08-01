Сьогоднішня ціна Runwago

Поточна ціна Runwago (RUNWAGO) сьогодні становить $ 0.00200272, зі зміною 0.26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUNWAGO до USD становить $ 0.00200272 за RUNWAGO.

Runwago наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 102,560, з циркуляційною пропозицією у 51.21M RUNWAGO. Протягом останніх 24 годин RUNWAGO торгувався між $ 0.00199196 (мінімум) та $ 0.00206386 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.968981, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUNWAGO змінився на -0.52% за останню годину та на -11.05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.57.

Ринкова інформація щодо Runwago (RUNWAGO)

Ринкова капіталізація $ 102.56K$ 102.56K $ 102.56K Обсяг (за 24 год) $ 20.57$ 20.57 $ 20.57 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 200.24K$ 200.24K $ 200.24K Циркуляційне постачання 51.21M 51.21M 51.21M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Runwago — $ 102.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.57. Циркуляційна пропозиція RUNWAGO — 51.21M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 200.24K.