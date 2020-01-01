Токеноміка Running Barn Owl (EHHH) Дізнайтеся ключову інформацію про Running Barn Owl (EHHH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Running Barn Owl (EHHH) “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Купити EHHH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Running Barn Owl (EHHH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Running Barn Owl (EHHH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,60K $ 18,60K $ 18,60K Загальна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Циркуляційна пропозиція: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,60K $ 18,60K $ 18,60K Історичний максимум: $ 0,00247154 $ 0,00247154 $ 0,00247154 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Running Barn Owl (EHHH)

Токеноміка Running Barn Owl (EHHH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Running Barn Owl (EHHH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EHHH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EHHH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EHHH, досліджуйте ціну токена EHHH в реальному часі!

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