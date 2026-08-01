Сьогоднішня ціна Running Away Balloon

Поточна ціна Running Away Balloon (BALLOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BALLOON до USD становить $ 0 за BALLOON.

Running Away Balloon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 486, з циркуляційною пропозицією у 999,94M BALLOON. Протягом останніх 24 годин BALLOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BALLOON змінився на -8,03% за останню годину та на -28,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Running Away Balloon (BALLOON)

Ринкова капіталізація $ 58,49K$ 58,49K $ 58,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 58,49K$ 58,49K $ 58,49K Циркуляційне постачання 999,94M 999,94M 999,94M Загальна пропозиція 999 938 609,568076 999 938 609,568076 999 938 609,568076

Поточна ринкова капіталізація Running Away Balloon — $ 58,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALLOON — 999,94M, зі загальною пропозицією 999938609.568076. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 58,49K.