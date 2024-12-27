Сьогоднішня ціна Runner on ETH (RUNNER)

Поточна ціна Runner on ETH (RUNNER) сьогодні становить 0.00154288 USD з ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна RUNNER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Runner on ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.93K USD

- зміна ціни Runner on ETH протягом дня — +17.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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