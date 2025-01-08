Ціна RuniGun (RNG)
Поточна ціна RuniGun (RNG) сьогодні становить 0.00235743 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RuniGun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.75 USD
- зміна ціни RuniGun протягом дня — -1.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін RNG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RNG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RuniGun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RuniGun до USD становила $ -0.0003551296.
За останні 60 днів зміна ціни RuniGun до USD становила $ -0.0001427977.
За останні 90 днів зміна ціни RuniGun до USD становила $ +0.0003267211477933354.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.36%
|30 днів
|$ -0.0003551296
|-15.06%
|60 днів
|$ -0.0001427977
|-6.05%
|90 днів
|$ +0.0003267211477933354
|+16.09%
Останній аналіз цін RuniGun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.36%
+2.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RuniGun is an innovative Telegram bot designed to transform the interaction with Bitcoin layer one and runes with security as one of our core values. RuniGun runs it’s own Bitcoin Core Node and broadcast and processes transactions on behalf of its users. Similarly, RuniGun hosts an indexer locally. Internal wallet logics uses the ord aware standard. RuniGun facilitates the creation, minting, purchasing, and selling effortlessly on the OTC marketplace all through Telegram. As rune dex's are integrated, RuniGun will allow for smooth swaps between rune tokens and Bitcoin ($BTC).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RNG до AUD
A$0.003771888
|1 RNG до GBP
￡0.001885944
|1 RNG до EUR
€0.0022631328
|1 RNG до USD
$0.00235743
|1 RNG до MYR
RM0.0105848607
|1 RNG до TRY
₺0.0832880019
|1 RNG до JPY
¥0.3729925746
|1 RNG до RUB
₽0.2528343675
|1 RNG до INR
₹0.2023382169
|1 RNG до IDR
Rp38.0230591929
|1 RNG до PHP
₱0.1376267634
|1 RNG до EGP
￡E.0.1194038295
|1 RNG до BRL
R$0.014380323
|1 RNG до CAD
C$0.0033711249
|1 RNG до BDT
৳0.287134974
|1 RNG до NGN
₦3.6436202337
|1 RNG до UAH
₴0.1002850722
|1 RNG до VES
Bs0.12494379
|1 RNG до PKR
Rs0.6606933318
|1 RNG до KZT
₸1.2532805109
|1 RNG до THB
฿0.0816378009
|1 RNG до TWD
NT$0.0774887241
|1 RNG до CHF
Fr0.002121687
|1 RNG до HKD
HK$0.0183172311
|1 RNG до MAD
.د.م0.0237157458