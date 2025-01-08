Ціна Runic Chain (RUNIC)
Поточна ціна Runic Chain (RUNIC) сьогодні становить 0.00801769 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUNIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Runic Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.56 USD
- зміна ціни Runic Chain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Runic Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Runic Chain до USD становила $ -0.0011362277.
За останні 60 днів зміна ціни Runic Chain до USD становила $ +0.0026965263.
За останні 90 днів зміна ціни Runic Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0011362277
|-14.17%
|60 днів
|$ +0.0026965263
|+33.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Runic Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Runic Chain is a revolutionary Layer 2 project on the Bitcoin chain with a visionary mission to transform the usage and management of Bitcoin and other assets through the implementation of the Runes Protocol
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