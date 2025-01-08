Сьогоднішня ціна Runic Chain (RUNIC)

Поточна ціна Runic Chain (RUNIC) сьогодні становить 0.00801769 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RUNIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Runic Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 342.56 USD

- зміна ціни Runic Chain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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