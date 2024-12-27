Сьогоднішня ціна RUNEVM (RUNEVM)

Поточна ціна RUNEVM (RUNEVM) сьогодні становить 0.00288805 USD з ринковою капіталізацією $ 60.65K USD. Ціна RUNEVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RUNEVM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.58 USD

- зміна ціни RUNEVM протягом дня — -8.14%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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