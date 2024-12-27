Ціна RUNEVM (RUNEVM)
Поточна ціна RUNEVM (RUNEVM) сьогодні становить 0.00288805 USD з ринковою капіталізацією $ 60.65K USD. Ціна RUNEVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUNEVM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.58 USD
- зміна ціни RUNEVM протягом дня — -8.14%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUNEVM до USD становила $ -0.000256191446903471.
За останні 30 днів зміна ціни RUNEVM до USD становила $ -0.0010320666.
За останні 60 днів зміна ціни RUNEVM до USD становила $ -0.0025527049.
За останні 90 днів зміна ціни RUNEVM до USD становила $ -0.007478333733341143.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000256191446903471
|-8.14%
|30 днів
|$ -0.0010320666
|-35.73%
|60 днів
|$ -0.0025527049
|-88.38%
|90 днів
|$ -0.007478333733341143
|-72.14%
Останній аналіз цін RUNEVM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.14%
-9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RuneVM: Unlocking Liquid and Scalable Solutions to Empower the #Runestone Protocol. RuneVM is a pioneering Layer 2 protocol designed to address these challenges and enhance Bitcoin's functionality by leveraging zkSync technology and integrating with Bitcoin Runes. Unlike traditional Layer 2 solutions that primarily focus on Ethereum, RuneVM brings advanced virtual machine functionalities to Bitcoin, aiming to revolutionize the ecosystem with scalable and efficient decentralized applications (dApps) and smart contracts. The primary objective of RuneVM is to create a seamless and efficient environment for dApps and smart contracts by leveraging native Bitcoin (BTC) as gas, thus bridging the gap between Bitcoin’s security and the advanced programmability of Layer 2 solutions. By integrating with Bitcoin Runes, RuneVM enhances liquidity and utility, providing a robust platform for various decentralized finance (DeFi) applications.
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