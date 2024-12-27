Сьогоднішня ціна RunesBridge (RB)

Поточна ціна RunesBridge (RB) сьогодні становить 0.00315414 USD з ринковою капіталізацією $ 197.13K USD. Ціна RB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RunesBridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.57 USD

- зміна ціни RunesBridge протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 62.50M USD

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