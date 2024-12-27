Ціна RunesBridge (RB)
Поточна ціна RunesBridge (RB) сьогодні становить 0.00315414 USD з ринковою капіталізацією $ 197.13K USD. Ціна RB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RunesBridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.57 USD
- зміна ціни RunesBridge протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 62.50M USD
Отримуйте оновлення цін RB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RunesBridge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RunesBridge до USD становила $ -0.0002484503.
За останні 60 днів зміна ціни RunesBridge до USD становила $ -0.0001571663.
За останні 90 днів зміна ціни RunesBridge до USD становила $ -0.000816884642123847.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.82%
|30 днів
|$ -0.0002484503
|-7.87%
|60 днів
|$ -0.0001571663
|-4.98%
|90 днів
|$ -0.000816884642123847
|-20.57%
Останній аналіз цін RunesBridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+0.82%
+5.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RunesBridge is at the forefront of blockchain interoperability, pioneering the creation of bridges that connect different networks (EVM) to the Bitcoin network through the innovative Runes Protocol.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RB до AUD
A$0.005046624
|1 RB до GBP
￡0.0024917706
|1 RB до EUR
€0.002996433
|1 RB до USD
$0.00315414
|1 RB до MYR
RM0.0140990058
|1 RB до TRY
₺0.1110888108
|1 RB до JPY
¥0.497565585
|1 RB до RUB
₽0.3311531586
|1 RB до INR
₹0.2693950974
|1 RB до IDR
Rp50.8732186842
|1 RB до PHP
₱0.1833186168
|1 RB до EGP
￡E.0.1604195604
|1 RB до BRL
R$0.0195241266
|1 RB до CAD
C$0.0045104202
|1 RB до BDT
৳0.3770143542
|1 RB до NGN
₦4.8825456372
|1 RB до UAH
₴0.1323477144
|1 RB до VES
Bs0.16086114
|1 RB до PKR
Rs0.8780810346
|1 RB до KZT
₸1.6513815384
|1 RB до THB
฿0.1073353842
|1 RB до TWD
NT$0.1035504162
|1 RB до CHF
Fr0.002838726
|1 RB до HKD
HK$0.0244761264
|1 RB до MAD
.د.م0.0318252726